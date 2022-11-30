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    Aksaray'da nişan töreninde 'argo konuşma' kavgası

    Aksaray'da nişan töreninde erkek ve kız tarafı arasında 'argo konuşma' meselesi yüzünden çıkan kavga sokağa taştı.
    • 30.11.2022 - 23:13
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    Aksaray'da nişan töreninde 'argo konuşma' kavgası

    Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda yaşanan olayda, 2 gencin nişan merasimi için düğün salonunda buluşan erkek ve kız tarafı arasında taraflardan birinin argo konuşması nedeniyle tartışma çıktı.

    Erkek ve kız tarafı birbirine girdi

    Düğün salonunda başlayan tartışma bir süre sonra alevlenerek kavgaya dönüşürken kavga sokağa da taştı.

    Erkek ve kız tarafları birbirine girerken, yumruk ve tekmelerin uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Polisler müdahale etti

    Kavganın büyümesi üzerine düğün salonu yetkilileri ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri de yetersiz kalınca olay yerine Çevik Kuvvet ekibi gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 2 tarafı da ayırdı.

    Aksaray da nişan töreninde argo konuşma kavgası #1

    4 kişi yaralandı

    4 kişide darp sonucu yaralanmanın yaşandığı kavgada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Kavganın ardından nişan merasimi de son buldu.

    Aksaray da nişan töreninde argo konuşma kavgası #2

    Aksaray da nişan töreninde argo konuşma kavgası #3


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