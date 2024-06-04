Aksaray'da polise yakalanan şahıs: Türk polisinden kaçılmaz Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken önü kesilerek yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kaçmaya çalıştığı polise “Maşallah” deyip, “Polis benim korkulu rüyam, Türk polisinden kaçılmaz” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Aksaray Kalealtı Caddesi'nde gece yarısı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ADF 842 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Kaçmaya çalışınca yakalandı

İhtara uymayıp fren yerine gaza basan sürücü ilerde pusuda yatan polis ekibinin önünü kesmesiyle kısa sürede yakalandı.

Araçtan indirilerek gözaltına alınmaya çalışılan sürücü Ö.E. (23), “Hayırdır ne kelepçe takıyorsun, ne saçmalıyorsun? Ehliyetim yok ondan durmuyorum” dedi.

Güçlükle gözaltına alınan sürücü polis aracının arkasına bindirilmek istenirken bu kez de bineceği yeri beğenmeyip, “Arkaya binmem abi, telefonumu ver” diye konuştu.

"Polis benim korkulu rüyam"

Polis ekiplerinin kimlik doğrulaması yapmak istediği sürücüye Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası soruldu.

Hızlı söylemesi nedeniyle 2. kez sorulan numarayı söyleyemeyen sürücü, “Bana TC’mi unutturdunuz” diyerek polis memurlarını suçladı.

Gazetecilerin “Polisten neden kaçtın?” sorusuna ilginç bir yanıt veren sürücü, “Polisten nasıl kaçmayım Allah’ını seversen, polis benim korkulu rüyam” dedi.

Trafik ekiplerince alkol kontrolünden geçirilen sürücü 0.63 promil alkollü çıktı.

"Türk polisinden kaçılmaz maşallah"

Alkol kontrolü yapıldığı sırada ehliyetini daha önce alkollü araç kullanmaktan kaptırdığını söyleyen sürücü, “Allah’tan ehliyeti almamışım. Ben de sanayide esnafım. Yabancı değilim. Ehliyetimi alkolde kaptırdım daha önce. Allah’tan almamışım, parasını ödedim” şeklinde konuştu.

“Türk polisinden kaçılmaz maşallah” diyen sürücü, “Belki kaçarım diye düşündüm, aracın plakasına ceza yazılır diye düşündüm ama olmadı, kaçamadım” dedi.

19 bin 417 TL para cezası kesildi

Sürücünün yapılan sorgulamasında daha önce de alkollü araç kullandığı ve bu gerekçeyle ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği öğrenilirken, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 978 TL olmak üzere toplam 19 bin 417 TL para cezası kesildi.

Sürücü Ö.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürülürken araç trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)