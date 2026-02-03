Aksaray'da uçan çatının altında kalan kişi yaşamını yitirdi

- Aksaray'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan 40 yaşındaki Aydın Harç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Olay, Eskil ilçesi Çukuryurt köyünde meydana geldi ve sağlık ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
- Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aksaray'ın Eskil ilçesi Çukuryurt köyünde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçan ahırın çatısı Aydın Harç'ın üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Eskil Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Harç, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
40 yaşındaki Aydın Harç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.