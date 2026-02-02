Şırnak'ta çığ düşme anları görüntülendi

- Şırnak'ta çığ düşme anları cep telefonlarıyla kaydedildi.
- Beytüşşebap ilçesindeki köylerde yoğun kar yağışı etkili oldu.
- Görüntülerde çığın büyüklüğü paniğe neden oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç ve Ayvalık köylerinde son dönemlerde yoğun kar etkili oldu.
Yoğun kar yağışı ile birlikte yüksek rakımlı dağ yamaçlarından kopan kar, kütleler halinde düştü.
YAŞANANLAR KAMERADA
Çığ düşme anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çekilen görüntülerde çığın büyüklüğü paniğe neden oldu.