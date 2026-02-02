Abone ol: Google News

Şırnak'ta çığ düşme anları görüntülendi

Şırnak'ta çığ düşme anları cep telefonlarıyla kayda alındı. Çığın büyüklüğü paniğe neden oldu.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 23:31
  • Şırnak'ta çığ düşme anları cep telefonlarıyla kaydedildi.
  • Beytüşşebap ilçesindeki köylerde yoğun kar yağışı etkili oldu.
  • Görüntülerde çığın büyüklüğü paniğe neden oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç ve Ayvalık köylerinde son dönemlerde yoğun kar etkili oldu.

Yoğun kar yağışı ile birlikte yüksek rakımlı dağ yamaçlarından kopan kar, kütleler halinde düştü.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çığ düşme anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çekilen görüntülerde çığın büyüklüğü paniğe neden oldu.

