Aksaray'da son anda evlenmekten vazgeçen genç kız kaçtı: Aileler birbirine girdi

Aksaray'da olmayan düğün sonrası genç kız ve erkek tarafı birbirine girdi..

Akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan olayda Ankara’da ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki M.K. isimli genç kız, 2 yıldır görüştüğü Aksaraylı gençle evlenme kararı aldı.

Ailesinin evlenmesini istememesi üzerine genç kız, bugün evinden kaçarak Aksaray’da evlenmek istediği gencin yanına geldi.

SON ANDA EVLENMEKTEN VAZGEÇTİ

Genç kız, ailesinin ikna etmesi üzerine evlenmekten vazgeçince tekrar Ankara’ya dönmek için otogara gitti.

ERKEK TARAFIYLA KAVGA ETTİLER

Bu sırada kızlarını ikna eden aile de araçlarına binerek Aksaray’a geldi. Kızlarının otogarda olduğunu öğrenince otogara gelen aile erkek tarafıyla karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmaırı kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Otogar esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otogara gelen asayiş ekipleri tarafların kalabalık olması üzerine takviye ekip isterken, bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip yönlendirildi.

2 YARALI, 8 GÖZALTI

Polisler kısa sürede kavgayı ayırdı. 2’si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı olay, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.