Bolu'da alkolmetreye üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 200 bin lira ceza

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli ekipler, Çıkınlar Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Muharrem C. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sevk edildi.

200 BİN LİRA CEZA

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Alkol kontrolü için alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, alkolmetre ölçümünü kabul etmemek ve çeşitli trafik ihlallerinden toplam 200 bin lira idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan Muharrem C., işlemleri için karakola götürüldü.