İstanbul’da "Gri Mod" açıldı; 10 gün sürecek…

İstanbul’da gökyüzü gri renge bürünüyor.

Kent genelinde etkili olacak gri gökyüzü ve yağışlı hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Zaman zaman görülecek yağmurla birlikte bulutlu ve serin bir havanın hakim olacağı duyuruldu.

10 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul’da 10 gün boyunca gri gökyüzü ve baskın bir havanın etkili olacağını duyurdu.

Ara ara yağışların etkili olacağını şu sözlerle açıkladı:

“Bugünden itibaren İstanbul 10 gün boyunca gri mod ve yağmurlu bir yeni sürece başlayacak. Gri gökyüzü, baskın hava, ara ara yağmur sevenler için harika bir enerjik 10 gün olacak…”