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AA

Yılbaşı gecesinde yapılan eğlencelerde, eğlence çıkışı trafikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için her yıl olduğu gibi bu yıl da tedbirler alınıyor.

İstanbul'da yılbaşında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin bir toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşında İstanbul'da uygulanacak güvenlik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendiğini bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'ndeki güvenlik toplantısına Vali, İstanbul İl Jandarma Komutanı, İstanbul İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.

YILBAŞI GÜNÜ ALINACAK TEDBİRLER ARTIRILDI

Toplantının ana gündem maddesinin yılbaşı günü alınacak tedbirler olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Diğer illerimizde olduğu gibi, İstanbul'da da yeni yıla huzur ve güven içinde girmek adına tedbirlerimizi arttırıyoruz." ifadesini kullandı.