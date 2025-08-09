AliExpress’te satılıyordu… Bu çocuk pijamaları toplatılıyor

AliExpress'te satışta olan LeymanKids markalı çocuk pijamaları, güvenlik endişeleri nedeniyle geri çağrılma kararı alındı.

ABD'li yetkililer, bu pijamaların çocuklarda yanma tehlikesi oluşturduğunu belirterek aileleri uyardı.

Yapılan incelemelerde, geri çağrılan pijamaların çocuklar için zorunlu olan yanıcılık standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Bu durumun, ciddi yanık yaralanmalarına hatta ölüm riskine yol açabileceği vurgulandı.

Yetkililer, söz konusu pijamaları kullanan tüketicilerin derhal kullanımı bırakmaları ve tam iade işlemi için AliExpress ile iletişime geçmeleri gerektiğini açıkladı.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Hatırlatılan pijama setleri, uzun kollu, düğmeli bir üst ve uyumlu bir pantolondan oluşuyor.

Beyaz, pembe, sarı, kırmızı, mavi, bej ve yeşil olarak satıldı ve çizgi film desenlerine sahip.

Pijama takımları çocuk bedenleri 24M (90), 3T (100), 4T (110), 5T (120) ve 6T (130) bedenlerinde satıldı. Marka adı ve bedeni pijama üstünün boyun etiketine basıldı.