Alman medyası, hükümetin dış müdahalelerde aktif olmasını istiyor

Dünyadaki olaylara Almanya'nın tek başına ses çıkarması ve sözünün geçmesi gerektiğini belirten Frankfurter Allgemeine gazetesi ülkenin süper güç olması yolunda adım atmasını önerdi.

Almanya'da gündem, ülkenin süper güç olması...

Dünyadaki olaylara yavaş yavaş sessizlik kararı olan Almanya hükümetinin bu tavrı, ülke içindeki medya tarafından eleştirildi.

Almanya'nın şu anki savaşlarda, diğer ülkelere müdahale konularında ABD'nin koltuğunu alması gerektiğini düşünen Frankfurter Allgemeine gazetesi de, konu ile ilgili bir makale kaleme aldı.

Martin Jäger imzalı makalede şunlara değenildi;

"ALMANYA MÜDAHALELERDE YER ALMALI"

Amerikan öncülüğündeki Somali, Bosna, Kosova, Afganistan, Irak ve Libya gibi duraklara yönelik müdahaleler çağı, insan hayatı ve mali yükü açısından bilançosu çok yüksek bir biçimde bitiyor. Berlin’de ise Federal ordunun artık operasyonel güç yerine iç güvenliğe kaydırılması umudu hakim. Ama bu bir hata. Federal Almanya gelecekte de müdahalelerde yer almak zorunda kalacak.

ALMANYA KENDİ BAŞINA HAREKET EDECEK GÜÇTE OLMALI

Dahası, Almanya ve Avrupa kendi başına müdahale edebilecek kabiliyette olmalı.

Avrupalılar hareket etmezse, rotayı, Avrupa'nın değerlerine ve hayati çıkarlarına düşman olan çevrelerdeki güçlerin soğukkanlı tavrı belirleyecek. Yeni gerçekler bundan ibaret.

ABD SESİNİ ÇIKARMAYA DEVAM EDECEK

ABD, NATO'nun üzerine en fazla nükleer şemsiyesini uzatmaya devam edecek; Amerikalılar artık Avrupa'nın güneydoğu ve Akdeniz'deki kanatlarını korumuyor. Bu görev artık Avrupalılara düşüyor. Avrupa'nın yakınında ve uzağındaki bu düzeni Avrupalılar korumalı. Bu da Almanya'nın yeni stratejik konumuna işaret ediyor.

Ekonomik güce veya yumuşak güce (soft power) başvurmak yeterli değildir. Federal Almanya, müdahale konusundaki tutumunu yeniden gözden geçirmeli.



Müdahale etmek, dışarıdan müdahale yoluyla bir çatışmayı karara bağlamak anlamına gelebilir. Böyle bir güç projeksiyonu, diplomatik tehditlerden yaptırım uygulanmasına ve silahların tesliminden askeri güç kullanmaya kadar çeşitli biçimlerde olabilir. Müdahale, savaşın küçük kız kardeşi ve diplomasinin zehirli dostudur. Yani biz Almanların içinde yer almaktan pek hoşlandığı bir durum değil.

ABD BAŞKANLARININ SAVAŞLARI