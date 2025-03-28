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DHA

Düzceli olan Tunç Denizgöçer, uzun süredir yaşadığı Almanya’dan bayram öncesi yakınlarını ziyaret etmek için memleketine geldi.

26 Mart tarihinde uçak bileti alan ve Almanya’ya dönmesi gereken Denizgöçer, dönüş yapmayınca ailesi şüphelendi ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol etti.

Denizgöçer’in son olarak Akçakoca Çayağazı köyü civarına gittiğini gören ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

DENİZDE ARANIYORDU

Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları kontrollerde Tunç Denizgöçer’in aracını ve eşyalarını buldu. Denize girdiği tahmin edilen Denizgöçer’in bulunması için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

CUMA NAMAZINDA ORTAYA ÇIKTI

Boğulduğu düşünülerek Karadeniz’de aranan Tunç Denizgöçer, Altunçay köyü camiinde cuma namazında vatandaşlar tarafından fark edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine camiye gelen jandarma ekipleri Denizgöçer'i merkeze götürdü. Akçakoca Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapılan Denizgöçer, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.