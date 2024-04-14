Amasya'da 'bayram misafiri' yaralı şahini et ve yaprak sarmasıyla beslediler

Bayramın ilk günü ailesiyle birlikte Amasya il merkezine bağlı Yıldızköy’e giden Hüseyin Derici, hayvan otlatan yakınlarının kanadından yaralı halde bulduğu şahini evine getirdi.
Yaprak sarması da yedirdiler
Kanadına ilaç sıkılan kuşa tavuk eti yedirildi. 3 çocuklu Derici çifti, evlatları gibi gördükleri misafirlerine bayram hazırlığı için yaptıkları yaprak sarmasından da yedirmeye çalıştı. Bitkin haldeki kuş birkaç gün içinde eski haline geldi. Uçuş denemesinde tekrar yere iniş yapınca aile bakımını sürdürmeyi kararlaştırdı.
Bayram misafiri olduğu için adını "Bayram" koydular
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde yangın hareket bölümünde itfaiyeci olarak çalışan 41 yaşındaki Hüseyin Derici, şunları söyledi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kuşumuz bayram misafiri olduğu için ismini ‘Bayram’ koyduk. Yaprak sarması verdik. Tavuk etiyle besledik. Suyunu içirdik. Tedavisi için Doğa Koruma ve Mili Parklar Amasya Şubesi’ne götüreceğim. İyileştiğinde aynı yere salarsak belki bayramdan bayrama bizi ziyarete gelir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış