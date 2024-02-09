Amasya'da çöp yığınlarının arasından kaçak göçmen çıktı! Sürücü tutuklandı Amasya'da 3 kaçak göçmenin içinde yakalandığı çöp yüklü tırın sürücüsü 32 yaşındaki Fatih Albayrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi devam ediyor..

Van'dan Ankara'ya giden Fatih Albayrak yönetimindeki 06 S 8549 plakalı tır, 7 Şubat'ta Taşova polis uygulama noktasında durduruldu.

Çöplerin arasından göçmen çıktı

Tırın dorsesinde, çöp yığınları arasında, yaşları 20 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sürücü tutuklandı

Gözaltına alınan tır şoförü Fatih Albayrak, gazetecilerin, "Neden aracınıza aldınız?" sorusuna, "Benim bilgim ve haberim yok." cevabını verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)