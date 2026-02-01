Amasya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarptığı polis yaralandı

- Amasya'da 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçarken bir polis memuruna çarptı.
- Çarpma sonucu polis memurunun sağ ayağı kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.
- Sürücü yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Amasya merkez Göllü Bağları Mahallesi Eski Ziyaret Köprüsü'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bir motosikleti durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı.
Yaklaşık 2 kilometre boyunca kaçan sürücü, önünü kesmek isteyen polis ekiplerini fark edince geri manevra yapmaya çalıştı.
Bu sırada motosiklet, trafik polisi memuru M.Y.K.'ye çarptı.
POLİSİN AYAĞI KIRILDI
Meslektaşlarının durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polis memuru M.Y.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde sağ ayağının kırıldığı belirlenen polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
Kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü ise yakalanarak gözaltına alındı.
İsminin M.D. olduğu belirlenen 16 yaşındaki sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.