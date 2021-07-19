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    Amasya'da evlenen geç çifte dedesi 300 bin liralık otomobil hediye etti

    Amasya'nın Taşova ilçesinde bir düğünde genç çifte dedesi, 300 bin lira değerinde sıfır kilometre otomobil hediye etti.
    • İHA
    • 19.07.2021 - 22:55
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 22:59
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    Amasya'da evlenen geç çifte dedesi 300 bin liralık otomobil hediye etti

    Amasya’nın Taşova ilçesinde genç bir çiftin düğününe gelinin dedesinin sürpriz hediyesi damga vurdu.

    Taşova'da Serap Akkaya, Emre Gider ile hayatını bir kır düğününde birleştirdi. Çiftin düğün töreninde davetliler ilginç anlar yaşadı.

    TAKI TÖRENİNDE SIFIR OTOMOBİL HEDİYE EDİLDİ

    Gelin Serap Akkaya’nın dedesi Cafer Akkaya ve eşi Sahire Akkaya ile birlikte çifte takı töreninde sıfır kilometre kırmızı bir otomobil hediye etti. İlginç anların yaşandığı düğün töreninde ise o anlar kameraya yansıdı.

    "TORUNLARIMA DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK ARABA ALDIM, HER DEDEYE ÖRNEK OLSUN"

    Takı esnasında hiç beklemedikleri bir hediye ile karşılaşan gelin ve damat ise şaşkınlarını gizleyemedi. Dede Cafer Akkaya, "Torunlarıma düğün hediyesi olarak araba aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kaza bela göstermesin. Her dedeye örnek olsun” dedi.

    Amasya'da evlenen geç çifte dedesi 300 bin liralık otomobil hediye etti VİDEO

    Amasya da evlenen geç çifte dedesi 300 bin liralık otomobil hediye etti #1

    "SAĞLIKLA KULLANSINLAR, MUTLULUKLAR ONLARIN OLSUN"

    Babaanne Sahire Akkaya ise “Sağlıkla kullansınlar, mutluluklar onların olsun” şeklinde konuştu.

    Amasya da evlenen geç çifte dedesi 300 bin liralık otomobil hediye etti #2

    Amasya da evlenen geç çifte dedesi 300 bin liralık otomobil hediye etti #3

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