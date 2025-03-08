Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

AA

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Amasya İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Amasya ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

"İDARE MAHKEMESİ KURULU İL SAYIMIZI 71'E YÜKSELTMİŞ OLDUK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya İdare Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Tunç, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla kararlılıkla adım atmaya devam ettiklerini belirtti.

Bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yapılan çalışmalar sonucunda Amasya'da idare mahkemesi kurduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti: