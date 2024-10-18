Amasya'da korkutan yangın: Ormana sıçramadan söndürüldü

İHA

Amasya'da Şamlar Mahallesi'nde çıkan yangında, yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar sonrası, olay yerine Amasya Belediyesi İtfaiyesi ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

3 EV KÜL OLDU

Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Rıza Koç'a ait evde çıkan yangın bitişikteki evlere de sıçradı.

Kısa sürede çam ağaçlarını da saran alevler ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Şamlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gündoğdu, can kaybının yaşanmadığı yangında 3 evin küle döndüğünü açıkladı.

ALT GEÇİTTEN GEÇEMEDİLER

Daha önce de büyük çaplı bir yangın atlatan mahalleye ulaşımın sağlandığı alt geçit dar olduğu için geçemeyen itfaiye araçlarının, komşu mahalle olan İhsaniye Mahallesi'nden yönlendirildiğine değinen Göndoğdu, bu durumun da müdahale süresini uzattığını savundu.

Mahalle sakinlerinden Sıtkı Karadağ da yaşanan sorunu daha önce yetkililere ilettiklerini söyledi.