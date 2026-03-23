Amasya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü havada takla attı

Amasya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün havada takla atıp yere düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Amasya merkez Künç Köprü girişinde M.Ö.'nün kullandığı motosiklete H.T. idaresindeki otomobil çarptı.
Havada takla atan motosiklet sürücüsü yere düştü.
Kazaya şahit olan çevredekiler kazanın şokuyla aniden yerden kalkan motosikletliyi şaşkın bakışlarla izledi.
TEKRAR YERE DÜŞTÜ
Tekrar yere düşen motosiklet sürücüsü için ambulans çağrıldı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)