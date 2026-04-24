Amasya'da tırla çarpışan otomobilden fırlayan 10 aylık bebek öldü

Amasya'da Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında akrabalarına taziye ziyaretinden dönen N.Ö.'nün kullandığı otomobil, E.B. idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayan 10 aylık Y.Ö. hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bebeğin annesi E.Ö., babası B.Ö. ile dedesi S.Ö. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta durduğu, ancak daha sonra hareket ederek kavşağa girdiği görülüyor.

Bu sırada seyir halindeki tırın otomobile yandan çarpması ve çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulma anları görüntülere yansıyor.