Amasya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

İHA
Amasya'da Fettah K. yönetimindeki 34 GID 447 plakalı Murat Lojistik firmasına ait kamyon, Amasya Çevreyolu'nda karlı yolda kayarak kontrolden çıktı.
Kamyona ardından gelen 60 BD 001 plakalı Topçam Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü çarptı.
2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Peşlerinden gelen Birol G.'nin kullandığı 05 ACU 491 plakalı otomobil ile Engin T.'nin kullandığı 06 EC 9302 plakalı otomobil de duramayarak otobüse çarptı.
Kazada 05 ACU 491 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysel G. ve Çınar G. hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine AFAD, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araçların çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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