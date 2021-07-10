Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
- AA
- 10.07.2021 - 19:06
- Güncelleme : 10.07.2021 - 19:12
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
MSB: BAŞARIYLA TAMAMLANDI
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak katılımıyla icra edilen Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı VİDEO