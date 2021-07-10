Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB: BAŞARIYLA TAMAMLANDI

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak katılımıyla icra edilen Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı VİDEO