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    Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
    • AA
    • 10.07.2021 - 19:06
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 19:12
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    Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

    MSB: BAŞARIYLA TAMAMLANDI

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak katılımıyla icra edilen Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

    Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

    Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı VİDEO

    Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı #1

    Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı #2

    Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı #3

    Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı #4

    Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tamamlandı #5

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