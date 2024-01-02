Anıtkabir'de 'şeriat' sloganı! Yakalanan şahıs tutuklandı

DHA
Başkent Ankara'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de sıradışı bir eylem yapıldı..
Anıtkabir avlusunda cumartesi günü yaşanılan olayda, Y.T. isimli şahıs "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları attı.
Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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