Anıtkabir'de 'şeriat' sloganı! Yakalanan şahıs tutuklandı
DHA

Başkent Ankara'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de sıradışı bir eylem yapıldı..

Anıtkabir avlusunda cumartesi günü yaşanılan olayda, Y.T. isimli şahıs "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları attı.

Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)