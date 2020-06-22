Ankara Emniyeti'nden 'barolar' açıklaması

Baro başkanlarının yapmak istediği Savunma Yürüyüşü hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, toplu yürüyüşlerin pandemi nedeniyle yasak olduğunu duyurdu.

Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri protesto etmek için Ankara'ya yürümek isteyen baro üylerinin geçişine güvenlik güçleri izin vermedi.

Protestolarlar ve sloganlarla Ankaraya doğru yürümek isteyen baro üyelerine polis ekipleri müdahale edince, olay yerinde arbede yaşandı.

Yaşanan olaylar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından durumla ilgili paylaşım yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yurdumuzun çeşitli illerinden baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir grup, 22 Haziran 2020 günü saat 10.00 sıralarında ilimiz Eskişehir Yolu 15. km'ye gelerek, burada yaptıkları basın açıklamasının ardından kendilerini karşılamak için bekleyen Ankara Barosu üyelerinin bulunduğu yere şehirlerarası yol üzerinden yürüyüş yapmak istemişlerdir.





ARAÇLARI İLE GİREBİLECEKLERİ SÖYLENDİ

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi gereği il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergahların mülki amirliklerce belirlendiği, yürüyüş yapmak istedikleri güzergahın belirlenen yerlerden olmadığı, aynı kanunun 22. maddesine göre şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir.

Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.