Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatıldı
İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu'nun geçici olarak hizmet dışı olduğunu duyurdu.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ÖNERİLDİ

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur.

Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar