Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatıldı

İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu'nun geçici olarak hizmet dışı olduğunu duyurdu.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ÖNERİLDİ
EGO Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Ankara Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur.
Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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