Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşılaması iftardan sonra da devam ediyor

Ankara Şehir Hastanesi'nde ramazan ayında iftar sonrasında da koronavirüse karşı aşılama işlemleri sürüyor.

Ankara Şehir Hastanesi hemşirelerinden Emre Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hızlı şekilde vatandaşları bekletmeden ve aşı dozlarını ziyan etmeden aşı uygulamasına davam ettiklerini belirtti.

"GÜNLÜK 2000-2500 CİVARINDA BIONTECH AŞISI YAPILMAKTADIR"

Ramazan başladığından beri yoğunluğun biraz azaldığını aktaran Özçelik, "Özellikle iftar saatinden sonra gruplar halinde vatandaşlar gelmeye başladı. Aşıya olan talep bugünlerde beklediğimiz gibi. 2 bin-2 bin 500 civarında günlük BioNTech aşısı yapılmaktadır." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN AŞI OLMAKTAN KORKMADIM"

Aşısını yaptıran vatandaşlardan Ayşe Yazıcı da bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığını, aşı olmayı çok istediğini ve bir aydır sırasının gelmesini beklediğini ifade etti.

Yazıcı, sürekli halkla iletişim halinde olduğunu söyleyerek "Hasta olanları görüyordum, çok korkuyordum, endişeleniyordum ve kendimin de hasta olacağını düşünüyordum. Kendimi çok korudum ama bugün aşı oldum. Herhalde bundan sonra Kovid-19'dan kurtuldum gibi geliyor bana. Hiçbir zaman aşı olmaktan korkmadım. Oruçlu olduğum için iftardan sonrasına aldım aşı randevumu. Bu süreçte emeğini bizden esirgemeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Milli Eğitim Bakanım Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İNŞALLAH VİRÜSTEN KISA ZAMANDA KURTULURUZ"

Hastanede aşısını yaptıran Şengül Toksoy da "Amaç sadece kendimizi değil, çevremizdekileri de korumak. O yüzden de aşımı yaptırdım. Yine maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Ramazandan dolayı gündüz oruç tutuyorum. 'İftardan sonra aşımızı yaptıralım' dedik. İnşallah virüsten en kısa zamanda kurtuluruz, aşı da etkili olur." dedi.

"GÜNDÜZ ORUÇ TUTTUĞUM İÇİN İFTARDAN SONRA GELDİM"

Murat Çömez de dünya geneline yayılmış virüsten bir an önce kurtulmayı herkesin ümit ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz de bu ümitle geldik. Hastalığa şu ana kadar kapılmadım ama kapılan arkadaşlarım oldu. Ne derece zorluk çektiklerini gördüm. Ben de bu zorluğu çekmemek için geldim aşımı oldum. Herkese tavsiye ederim. Gündüz oruç tuttuğum için iftardan sonra geldim."