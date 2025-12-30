Ankara TOKİ 2026 çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kurası isim listesi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları tamamlandı ve 10. günde kuralar başladı.

İlk olarak Adıyaman, Şırnak ve Hakkari'de kuralar çekilecek.

Diğer illerde ise henüz takvim netleşmedi.

En büyük ikinci projenin yapılacağı Ankara'da tarihler merak ediliyor. "Ankara 31 bin 73 TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu sıkça geliyor.

Başkentliler, TOKİ 2026 Ankara kura gününü iple çekiyor.

Peki; TOKİ Ankara kurası ne zaman, saat kaçta? İsim listesi netleşti mi? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2026

Kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek.

TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

Ankara için ise henüz net bir tarih duyurulmadı. Ancak, Ocak 2026 içinde takvimin netleşmesi öngörülüyor.