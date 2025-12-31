Kamuda 1573 engelli vatandaşa EKPSS ile istihdam müjdesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında merkezdeki atölyelerde yürütülen çalışmaları inceleyen Göktaş, yetkililerden bilgi aldı ve üretilen ürünleri değerlendirdi.

"ENGELLİ İSTİHDAMINI 15 KAT ARTIRDIK"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yılın son gününde engelli bireylerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli bireylerin toplumsal hayatta daha güçlü yer almaları için önemli politikaların hayata geçirildiğini belirten Göktaş, kamudaki engelli istihdamına dikkat çekti.

Göktaş, “Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını 15 kat artırarak 82 bin 626’ya ulaştırdık.” dedi.

EKPSS KAPSAMINDA 1573 YENİ KADRO AÇILACAK

Bakan Göktaş, yeni yılla birlikte EKPSS’ye girecek engelli adaylara müjde vererek, “Yeni yılla birlikte sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. EKPSS kapsamında 1573 yeni istihdam sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde tercih kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın internet sitesinde hem de ÖSYM’nin resmi web sayfasında yayımlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda engelli bireylere ve ailelerine seslenen Göktaş, “Bu istihdamların tüm engelli bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.” dedi.