DHA
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesi’ne bağlı bir yaşam merkezindeki mescitte ezan okunmadığına dair çıkan haberlerle ilgili soruşturma başlattı.
"TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"
Ankara Valiliği, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, “Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır” denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış