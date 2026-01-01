Abone ol: Google News

Ankara yeni yıla kar yağışı ile girdi

Başkentte yeni yılın ilk saatleri ile kar yağışı etkili oldu. Ankara'da kar yağışının öğle saatlerinde de devam edeceği tahmin ediliyor.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 07:51
Ankara yeni yıla kar yağışı ile girdi
Ankara, yeni yıla kar yağışı ile başladı.

Gece saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkili oldu.

ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Şehrin simge yapılarından Anıtkabir, Ankara Kalesi, Ulus Atatürk Heykeli, Kızılay meydanı gibi yerler beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kar yağışı sonrasında belediye ekipleri yol küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Ankara'da kar yağışı öğle saatlerinde de devam edecek. 

