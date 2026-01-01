Abone ol: Google News

Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, istifasının ardından yaptığı uyuşturucu testinin sonuçları negatif çıktı. Torlak, test için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 07:16 Güncelleme:
Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı
  • Furkan Torlak'ın uyuşturucu testleri negatif sonuçlandı.
  • Torlak, testi kendi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptırdı.
  • Kan ve saç örnekleri test edildi, sonuçlar savcılığa iletildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

HER İKİ TEST SONUCU DA NEGATİF

Alınan bilgiye göre, Torlak, kendi talebiyle kanında ve saçında uyuşturucu testi yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Adli Tıp Kurumunca kan ve saç örnekleri alınan Torlak'ın, her iki test sonucu da negatif çıktı.

Test sonuçları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İç Haber Haberleri