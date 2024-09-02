Ankara'da 11'inci kattan asansör boşluğuna düşüp, öldü Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sitede 11'inci kattan asansör boşluğuna düşen Eren Duran, yaşamını yitirdi.

DHA

Ankara'da akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Barış Mahallesi 770'inci Sokak'taki Poyraz Sitesi'nde Eren Duran, 13 katlı apartmanın 11'inci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)