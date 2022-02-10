Ankara’da 3 ay önce yapılan yol çöktü

3 ay önce yapılan ve yakın zamanda ufak çaplı çökmeler nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, tamamen çöktü. Yolun ulaşıma önceden kapatılmasıyla olası facia önlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi mevkisinde 3 ay önce yapılan asfalt yolun, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ile Zubeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka tarafındaki bölümünde aşırı yağışların ardından çökmeler oldu.

Bunun üzerine yol, 10 gün önce araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

FACİA ÖNLENDİ

Önceki gün ise aynı bölgede yol, tamamen çöktü.

Yolun ulaşıma önceden kapatılmasıyla olası facia önlenmiş oldu.

Belediye ekipleri, çöken bölgeyi kapatarak önlem aldı.