Ankara'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde polis ekipleri bir aracı durumundan şüphelenerek durdurmak istedi.

EKİPLER ŞAHSIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Dur ihtarına uymayan aracın Ufuktepe Bademlik yolundan kaçmaya başlaması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aracı yakalamak üzere aracın peşine düştü.

Polis ekiplerinin takibi sonrası araç kıstırılarak bir şahıs yakalandı. Araç içerisinden kaçan diğer şahsın kovalamaca sonucunda Erdinç Caddesi üzerinde yakalandığı öğrenildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kaçan şahsın S.B isimli şahıs olduğu ve "alkollü araç kullanmak-uyuşturucu madde ticareti yapmak ve dolandırıcılık" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Ayrıca yakalama anında çıkan arbedede bir polisin kaval kemiğinin kırıldığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.