Ankara'da 4 farklı mesai saati uygulaması

Ankara'da mesai saatleri 08:00-17:00, 08:30- 17:30 , 09:00-18:00, 10:00- 19:00 şeklinde olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs koronavirüs risk haritasına göre, iller 4 farklı kategoriye ayrıldı.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında, orta riskli grupta bulunan Ankara'da, mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

4 FARKLI MESAİ SAATİ

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4 farklı mesai saati uygulanmasına karar verdi. Buna göre yeni mesai saatleri; 08:00-17:00, 08:30- 17:30 , 09:00-18:00, 10:00- 19:00 şeklinde olacak.

Ankara'daki kurumlarda, uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma devam edecek.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN KURUMLAR VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şöyle olacak:

08.00-17.00: Valilik Merkez Birimleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü, İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vergi Dairesi Başkanlığı.

08.30-17.30: İl Müftülüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma 2. Bölge Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İller Bankası Bölge Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, MTA Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü.

09.00-18.00: Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü.

10.00-19.00: Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü.