Ankara'da 7 katlı apartmanda yangın paniği

Ankara'da gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde 7 katlı bir apartmanın 3’üncü katında bulunan bir dairede yangın çıktı.

APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇTI

Henüz sebebi bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hızla büyüyen yangında alevlerin dairenin penceresinden yükselmesi çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yayılan dumandan etkilenen daire sakinleri evlerini tahliye ederken, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ile binada biriken dumanın tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında yaralanan olmazken bazı dairelerde zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.