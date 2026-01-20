Denizbank’tan emekliye ek ödeme: Başvurana 27.000 TL verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını artırdı.

Bu kapsamda DenizBank da 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla emekli promosyon kampanyasını duyurdu.

Emekli maaşını DenizBank’a taşımak isteyen vatandaşlar, hem ana promosyon hem de ek ödemelerle toplamda 27.000 TL’ye kadar nakit avantaj elde edebilecek.

Kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm emekliler faydalanabilecek. İşte başvuru koşulları ve detaylar…

27.000 TL’YE VARAN PROMOSYON

Banka, maaşını DenizBank’a taşıyan müşterilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlarken, ek fırsatlarla toplamda 27.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.

Kampanya kapsamında, DenizBank’ta yeni bir hesap açan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, Kredili Mevduat Hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımına bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar ek promosyon kazanabiliyor.

Ek promosyon miktarı, emeklinin maaş tutarına ve bankada sahip olduğu ürünlere göre değişiklik gösteriyor.

Promosyon ödemeleri, şartlar sağlandıktan sonra en geç 3 iş günü içerisinde hesaplara yatırılıyor.

