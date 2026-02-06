Ankara'da apartmandaki yangında 1 kişi öldü

- Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki apartmanın en üst katında çıkan yangında 56 yaşındaki H.M. hayatını kaybetti.
- Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Beycik köyünde 3 katlı apartmanın en üst katında H.M.'ye ait evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede daireye yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yanan dairede yapılan incelemede mahsur kaldığı belirlenen 56 yaşındaki H.M.'nin cansız bedeni bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.