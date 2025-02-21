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Ankara'da arızalanan eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Ankara'da arızalanan eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı Ankara'da bir eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.