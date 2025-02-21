Ankara'da arızalanan eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
İHA

Ankara'da çift motorlu bir eğitim uçağı uçuş sırasında motor arızası yaşadı.

Pilotlar uçağın güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için en uygun alanı belirleyerek Polatlı ilçesindeki bir tarlaya yöneldi.

PİLOTLAR YARA ALMADI

Yüksek Hızlı Tren hattına yakın bir bölgede tarlaya başarıyla inen uçağın pilotları kazadan yara almadan kurtuldu.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken uçağın teknik arızasının nedenine dair araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor