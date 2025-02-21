Ankara'da arızalanan eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

İHA
Ankara'da çift motorlu bir eğitim uçağı uçuş sırasında motor arızası yaşadı.
Pilotlar uçağın güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için en uygun alanı belirleyerek Polatlı ilçesindeki bir tarlaya yöneldi.
PİLOTLAR YARA ALMADI
Yüksek Hızlı Tren hattına yakın bir bölgede tarlaya başarıyla inen uçağın pilotları kazadan yara almadan kurtuldu.
Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken uçağın teknik arızasının nedenine dair araştırmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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