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    Ankara'da ayı, hayvan otlatan yaşlı kadına saldırdı

    Beypazarı ilçesinde hayvan otlatan yaşlı kadın, ayının saldırması sonucu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 10.05.2020 - 14:55
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    Ankara'da ayı, hayvan otlatan yaşlı kadına saldırdı

    Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Kamile Çevik(60), büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere Alan mevkisindeki otlak alana gitti.

    Kırsal alandan gelen sesler üzerine bölgeye giden çobanlar, yerde yatan kadının başında bir ayı gördü.

    KADIN HAYATINI KAYBETTİ

    Ayıyı korkutarak bölgeden uzaklaştıran çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

    Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

    YAŞLI KADIN 100 METRE SÜRÜKLENMİŞ

    Ayı ile uzun süre mücadele eden kadının yaklaşık 100 metre sürüklendiği belirlendi.

    Kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olay yerine gelen Çevik'in yakınları ve komşuları, gözyaşı döktü

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