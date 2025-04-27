Ankara'da başıboş eşekler kazaya sebep oldu: 4 yaralı

İHA

Haymana-Ankara yolu Oyaca mevkisinde yola aniden çıkan iki eşeğe çarpmamak için sürücülerin ani manevra yapması sonucu 3 araç birbirine girdi.

4 KİŞİ YARALANDI

Sürücü manevra yapmasına rağmen eşeklere çarptı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, 2 eşek ise telef oldu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı ve Haymana'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.