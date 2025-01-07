Haberler



İç Haber



Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı Yasa çıkmasına rağmen sokak köpeği sorunu hayatımızdan çıkmazken Ankara'da başıboş saldırgan köpekler bir çocuğun daha canını yaktı..