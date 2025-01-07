Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Türkiye başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.
2024'ün Temmuz ayında TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi, fakat yasayı uygulayan yok..
Sokak köpeklerinin toplatılması, rehabilite edilmesi, rehabilite olmayanların uyutulması ve köpeklerin sahiplendirilmesini emreden yasayı belediyeler görmezden geldikçe sokakta köpek saldırıları artarak devam ediyor.
Son olay Ankara'da yaşandı.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KÖPEKLER SALDIRDI
Haymana ilçesinde okuldan çıkan 13 yaşındaki Hayrettin G. boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI
Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından yaralı çocuk, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayrettin G, buradaki ilk müdahalesinin ardından kent merkezine sevk edildi.
Görgü tanıkları, köpeklerin birbirleriyle boğuştuğunu düşündüklerini ancak sesler üzerine çocuğa saldırdıklarını fark edip duruma müdahale ettiklerini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.
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