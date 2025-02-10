AA
Ankara'da Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde trafikte bir tartışma yaşandı.
BEYZBOL SOPASIYLA AYNALARINI KIRDI
Tartışmanın ardından taraflardan biri trafik ışıklarında aracından inerek, bagajda bulunan beyzbol sopasıyla tartıştığı kişinin aracının aynalarını kırarak zarar verdi.
Olay anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
SERBEST BIRAKILDI
Olay sonrasında kimliği tespit edilen şüphelinin, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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