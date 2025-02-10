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Ankara'da bir sürücü, trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla saldırdı

Ankara'da bir sürücü, trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla saldırdı Ankara'da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar vermesi, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.