Ankara’da sıcaklıklar bunaltıyor

Ankara’da sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıktı. Dışarı çıkanlar gölgede serinlemeye çalışırken, dondurma ve soğuk içeceklere yöneldi. Esnaf ise kavurucu havada çalışmanın zorluğuna rağmen bunun mecburiyet olduğunu söyledi.

Bir kokoreççi olan Hızır Uzuner, “Dışarısı 35 dereceyse burası 40-45’i buluyor. Neredeyse buharlaşıyoruz. Çok sıcak, terliyoruz, zorlanıyoruz. Soğuk havada da zor ama sıcağı çekmek daha güç” dedi.

"GÖZLÜKSÜZ GEZİLMİYOR"

Öğle saatlerinde dışarıda olan Erdem Koç ise, “Sıcaktan çok etkileniyorum. Sürekli duş almak zorunda kalıyorum, terden. Gözlüksüz gezmek de mümkün olmuyor” diye anlattı.

"EKMEK PARASI, MECBURUZ"

Simitçi Halis Kara da “Sıcağa rağmen dışarıda çalışmak zorundayız. Ekmek parası için mecburuz. Sürekli başımı yıkıyor, saçımı ıslatıyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılay’da parkta çay satan bir vatandaş ise, “Çalışmazsam evdekiler kızıyor, yemek istiyorlar. Ama çalışınca sıcak bile beni etkilemiyor. Mecbur çalışmak zorundayız” dedi.

Hava sıcaklıklarının Temmuz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.