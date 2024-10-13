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İHA

Dehşet veren olayın adresi Ankara.

Akşam saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda Sefa Ç., Ankara Caddesi üzerinde 44 ACK 595 plakalı otomobilini park etmek için kaldırıma yanaştığı esnada yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek çocuğun ayağının üstünden geçti.

Olay yerine gelen çocuğun akrabaları Sefa Ç. ile tartışmaya başladı.

Kalabalık grubu karşısında gören Sefa Ç., eline geçirdiği bıçakla kalabalığa saldırdı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI, HAYATINI KAYBETTİ

Elindeki bıçağı kaptıran Sefa Ç., kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sefa Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.