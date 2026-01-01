Kırıkkale'de kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı

- Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden bir polis, bıçakla yaralandı.
- Belinden yaralanan polis hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
- Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kırıkkale'de Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde toplanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİS BIÇAKLANDI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bölgede görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.
Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan E.H.T. isimli polis memuru bıçakla yaralandı.
Belinden yaralanan polis, meslektaşları tarafından ekip aracıyla hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.