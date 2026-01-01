İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı, bazı ilçeler beyaza büründü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı, yeni yılın ilk saatleriyle birlikte etkisini göstermeye başladı.

Özellikle kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yağış, kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, 2026’ya kar manzarası eşliğinde girmenin sevincini yaşadı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Beşiktaş Ortaköy’de vatandaşlar kar yağışı sürprizi ile karşılaşırken, Boğaziçi köprüsünde hafif kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Araçların üzerlerinde beyazlıklar oluşurken, yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde de etkisini gösteriyor.

ARNAVUTKÖY VE SARIYER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oluyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Emircan Sarı isimli vatandaş, "Yeni yıldan büyük beklentilerimiz var. Kar yağışı ile başladık. Güzel bir yıl olmasını bekliyoruz inşallah" derken, Umut Gürgen, "İnşallah güzel bir yıl olur" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kar küreme araçlarının çalışma yürüttüğü yolda, tuzlama çalışması da yapılıyor.

Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Araçların güçlükle ilerlediği Beykoz'da yolda kalan araçları, vatandaşlar iterek hareket ettirdi.

Karla kaplı rampaları çıkamayan araçlar, yolda kuyruk oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı görüldü.

İlçede bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde de görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerledi.

THY 50 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) ve AJet ülkemizin birçok kentinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

Üstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı: