Sivas'ta 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 04:16
  • Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
  • Diğer 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap, 3,19 gram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3 çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

