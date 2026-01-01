Sivas'ta 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

- Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
- Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
- Diğer 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap, 3,19 gram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3 çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.