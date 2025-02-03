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İHA

Ankara'da Polatlı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, bir kadına ve yanındaki köpeğine saldırdı.

KADINI ZORLA İNDİRİP KÖPEĞİ TEKMELEDİ

Cadde ortasında yerde duran kadını zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı.

Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen kadını tekrar darp etmeye başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kadın ezilme tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.