Ankara'da durdurulan şüpheli kamyondan 15 kilo esrar çıktı

AA
İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlatıldı.
ŞÜPHELİ KAMYONET DURDURULDU
Ankara Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri mevkisinde şüpheli kamyoneti durdurdu.
BUZDOLABINDA 15 KİLO ESRAR BULUNDU
Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki buzdolabında paketlenmiş halde 15 kilo 20 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış