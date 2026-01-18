Edremitliler Kazdağları’nda karın tadını göbek atarak çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kazdağları’nın Hanlar mevkiine giden Edremitliler, uzun süredir ilçe merkezinde görmedikleri karla buluştu. Beyaza bürünen doğada müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, kar yağışını göbek atarak kutladı. Bir kısmı mangal yapıp piknik keyfi sürerken, çocuklar ise kar topu oynayıp kızaklarla kayarak eğlendi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Karın tadını çıkarmak isteyen yüzlerce aracın bölgeye akın etmesiyle Kazdağları’nın birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, bölgede seyahat eden vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

VATANDAŞLAR, KAR YAĞIŞINDAN MEMNUN

Uzun süredir ilçe merkezinde kar yağışı görmediklerini belirten vatandaşlar, Kazdağları’ndaki manzaranın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi ve sömestir tatiline denk gelen karın keyfini doyasıya çıkardıklarını ifade etti.